Pet nesreč na smučiščih, med poškodovanimi trije otroci

Blejski policisti so v četrtek na enem izmed smučišč na območju Bohinja obravnavali kar tri nesreče. V eni je med smučanjem padel otrok, državljan Češke, in si poškodoval nogo, v drugem pa prav tako otrok, državljan Nizozemske, ki si je poškodoval roko. Oba sta hudo telesno poškodovana.

Na kraju so jima pomoč nudili reševalci na smučišču, v zdravstveno ustanovo pa so ju v obeh primerih odpeljali starši, je sporočil predstavnik Policijske uprave Kranj Roland Brajič in dodal, da bodo policisti dogodek ustrezno dokumentirali.

V tretjem primeru sta med smučanjem trčila dva odrasla smučarja in se poškodovala. Z reševalnim vozilom so ju odpeljali v zdravstveno ustanovo. Policisti zbirajo obvestila o vseh okoliščinah nesreče in vodijo postopek.

Na smučišču so posredovali tudi kranjskogorski policisti, ki so bili o nesreči obveščeni nekaj čez 12. uro. Tam je otrok med smučanjem padel in se hudo telesno poškodoval. Na kraju so mu prvo pomoč nudili reševalci na smučišču, v nadaljevanju pa zdravstveno osebje, ki ga je z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.

Le pol ure pozneje pa so obravnavali še eno nesrečo, in sicer trk dveh smučarjev na smučišču. Enega smučarja je s kraja na nadaljnji pregled v zdravstveno ustanovo odpeljal helikopter, medtem ko druga smučarka ni bila telesno poškodovana. Policisti zbirajo obvestila o vseh okoliščinah nesreče in vodijo postopek.