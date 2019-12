Policisti ob zasegu 3600 petard pozivajo: Naj prazniki minejo brez pokanja

V torek so na mejnem prehodu Krasinec opravili kontrolo vozila in v njem odkrili 850 kosov prepovedanih petard. Policist je najdene predmete zasegel, zoper kršitelja pa bo izdana odločba o prekršku.

V preteklih letih smo z zadovoljstvom ugotavljali, da je v prazničnem času vedno manj pokanja petard, manj poškodb in zato tudi manj klicev ljudi, ki jih tako ravnanje moti in prestraši. Letos pa smo zasegli že več kot 3600 prepovedanih petard, pravijo novomeški policisti.

Zakon določa, da se z globo od 400 do 1200 evrov kaznuje posameznika, ki prodaja, kupuje, poseduje ali uporablja pirotehnične izdelke, ki so namenjeni le pravnim osebam ali podjetnikom z ustreznim dovoljenjem.

V torek v večernih urah sta policista PP Metlika med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Rosalnicah preverjala 37-letno žensko in ji zasegla 1401 kos prepovedanih petard. Zoper kršiteljico bodo uvedli prekrškovni postopek.

Prav tako v torek so policisti v bližini Metlike ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je opravljanje preizkusa odklonil.

Med postopkom so mu zasegli 540 petard, prav tako so mu zasegli avtomobil, ki ni bil registriran.

Policisti PP Novo mesto pa so pridobili odredbo sodišča in v naselju v okolici Novega mesta opravili hišno preiskavo na naslovu 27-letnega osumljenca. Med hišno preiskavo so našli in zasegli 402 petardi.

Novomeški policisti tako ljudi pozivajo, naj v letošnjem prazničnem času ne prižgejo petarde, njihovim željam po praznikih brez pokanja pa se pridružujejo tudi zvesti štirinožni sodelavci.