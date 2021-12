Mladoletnikoma zasegli 90 kosov pirotehnike, občani prijavljajo kršitve javnega reda in miru

"Žal pri uporabi pirotehničnih izdelkov prihaja tudi do telesnih poškodb, kršitev javnega reda in miru ter do materialne škode in pritožb ter povečanega števila klicev občanov nad pretirano, nehumano ali objestno uporabo petard," so zapisali. Kot dodajajo, ni odveč opozoriti niti na dejstvo, da neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov ni nevarna in moteča zgolj za ljudi, temveč tudi za živali. Policisti zato pozivajo tudi vse lastnike in skrbnike živali, naj v tem prihajajočem prazničnem času, ko se uporaba pirotehnike, predvsem ognjemetov in drugih pirotehničnih izdelkov, v primerjavi z drugimi obdobji leta bistveno poveča, da poskrbijo za svoje hišne ljubljenčke.

Policija ugotavlja, da se predvsem ob praznovanju božiča in novega leta običajno bolj pogosto uporablja različne vrste pirotehničnih izdelkov kljub zakonsko predpisanim visokim globam za kršitve. "Uporaba pirotehničnih izdelkov je številnim posameznikom ali skupinam oseb pogosto v zabavo, medtem ko je mnogim takšno početje neprijetno, moteče, vzbuja strah in občutek ogroženosti," opozarjajo na Policijski upravi (PU) Nova Gorica, kjer so v zadnjih nekaj tednih s strani občanov prejeli več prijav glede kršitev javnega reda in miru s pirotehničnimi sredstvi, predvsem s strani mlajših oseb.

Od 400 in 1200 evri kazni

Spomnili so, da je prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov, kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, prepovedana. To so petarde različnih oblik in moči. Zaradi kršitev določil Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih lahko posamezniku izrečejo globo v razponu od 400 do 1.200 evrov ter mu zasežejo pirotehnične izdelke, četudi niso njegova last.

Prodaja pirotehničnih izdelkov F1 kategorije (tortne fontane, čudežne svečke, pasje bombice, pokajoče kroglice, iskrice) ni dovoljena mlajšim od 14 let, prodaja pirotehničnih izdelkov 2. kategorije (kot so rakete, rimske svečke) pa ni dovoljena mlajšim od 16 let. Uporaba fontan in baterij F3 kategorije je dovoljena le osebam, starejšim od 18 let. Prav tako so tudi pirotehnični izdelki kategorije P1, dovoljeni le polnoletnim osebam.