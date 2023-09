Peter je v petek sedel v avtomobil, od takrat ga niso videli

Svojci že dva dni pogrešajo 42-letnega Petra Ovna iz naselja Drska iz okolice Novega mesta. V petek zvečer je namreč sedel v svoj osebni avtomobil znamke VW Passat in se odpeljal neznano kam. Avtomobil je srebrne barve, njegova registrska oznaka pa je NM ZT-261. Pogrešani je bil oblečen v modre jeans hlače, črno majico s kratkimi rokavi, obut pa v črne športne copate.

Policisti so z iskanjem pričeli že v petek, a ga do danes še niso izsledili, zato prosijo za pomoč. V primeru, da opazite pogrešanega ali njegov osebni avtomobil, to lahko sporočite na telefonsko številko Policije 113 ali na anonimni telefon 080-1200.