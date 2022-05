Petkova smrtna nesreča na soški cesti zaradi nepravilnega prehitevanja

V tistem trenutku je pravilno po svojem smernem vozišču iz smeri Plav pripeljal 45-letni voznik motornega kolesa. Prišlo je do trčenja, v katerem ga je odbilo z motornega kolesa na vozišče. Nudili so mu zdravniško pomoč, vendar so bile poškodbe prehude. Po trčenju sta osebno vozilo in motorno kolo v celoti zgorela.

Zoper voznika osebnega avtomobila bodo na okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so še zapisali na Policijski upravi Nova Gorica.