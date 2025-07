Petletnik skočil v bazen, oče ga je izvlekel iz vode in pričel oživljati

Včeraj popoldne se je na kopališču v Šentjurju zgodila nesreča, ki se je k sreči končala brez tragičnih posledic, predvsem po zaslugi hitrega odziva očeta.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje, je družina z dvema otrokoma uživala na bazenu, ko je starejši, petletni sin v trenutku nepozornosti staršev snel plavalne rokavčke in skočil v bazen. Starša sta bila v tistem trenutku zaposlena z mlajšim otrokom. Oče je dogajanje hitro opazil, nemudoma skočil v vodo in iz nje rešil sina, ki je bil pod gladino zelo kratek čas.

Oče je takoj pričel s temeljnimi postopki oživljanja, tako da je otrok že po nekaj sekundah zadihal. Ob aktiviranju reševalcev je na kraj nesreče poletel tudi helikopter in otroka prepeljal v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor. Deček je iz preventivnih razlogov ostal v bolnišnici na opazovanju.

"Dogodek znova opozarja na pomen stalnega nadzora otrok v bližini vode in hitrega odziva v primeru nesreče. Poznavanje temeljnih postopkov oživljanja in hitra ter prisebna reakcija očeta je bila v tem primeru ključnega pomena," so ob tem še dodali na celjski policijski upravi.