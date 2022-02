Petnajstletnika s skuterjem trčila v tovornjak, eden umrl, drugi poškodovan

Ogled kraja prometne nesreče še poteka, so sporočili s Policije (fotografija je simbolična).

Kot je sporočila Milena Trbulin s Policijske uprave (PU) Celje, so bili o nesreči obveščeni okoli 14.30. "Po prvih podatkih sta se voznik skuterja in njegov sopotnik pripeljala iz smeri Blata in sta v križišču za Loče zavila na regionalno cesto ter pri tem trčila v tovorno vozilo," je pojasnila.

V trčenju se je 15-letnik tako hudo poškodoval, da je poškodbam na kraju podlegel. "V trčenju se je poškodoval še drugi udeleženec s skuterja, prav tako star 15 let. Stopnje njegovih poškodb še niso potrjene. 45-letni voznik tovornega vozila v trčenju ni bil poškodovan," je nadalje povedala Trbulinova.

Ogled kraja prometne nesreče, ki sta se ga udeležili tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka, še poteka, sporočajo s PU Celje. "Več podatkov vam bomo sporočili jutri," še dodajajo.

To je sicer letošnja druga smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.