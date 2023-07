Pijan 18-letnik brez vozniškega izpita divjal skozi naselje

18-letnik je skozi naselje, kjer je omejitev hitrosti 50 kilometrov na uro, vozil 109 kilometrov na uro. Za vožnjo pod vplivom alkohola in prekoračeno hitrost so mu policisti izdali plačilni nalog v višini 1800 evrov. Zaradi vožnje brez izpita pa se bo moral zagovarjati tudi na sodišču.

Policisti so 18-letnika ustavili v soboto zvečer na območju Kranja. Ker je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so mu avtomobil zasegli. Alkotest je pokazal 0,43 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Policija je ob tem zapisala, da gre za popolnoma neodgovorno in nedopustno ravnanje komaj 18-letnega fanta. "Zahvala gre policistom, da so ga dobili pri prekršku in s tem preprečili morebitno hujše dejanje, ki bi lahko imelo za posledico tudi prometno nesrečo. Taka početja posameznikov negirajo vsakega slehernega voznika ali voznico, ki je vzoren voznik in želi biti v prometu varen," je poudaril tiskovni predstavnik PU Kranj Roland Brajič.