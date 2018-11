Pijan 19-letnik trčil v betonski zid, dva sopotnika huje poškodovana

Na območju naselja Podbrdo pri Tolminu je 19-letni voznik zapeljal z vozišča in trčil v betonski zid. Pri tem sta se huje poškodovala 19-letni in 21-letni sopotnik. Voznik in še dva sopotnika, stara 17 in 20 let, v nesreči niso bili telesno poškodovani. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je voznik vozil pod vplivom alkohola.

Kljub številnim opozorilom in poostrenim policijskim akcijam letošnje martinovo ni minilo brez neodgovornih voznikov, ki so pregloboko pogledali v kozarec, nato pa sedli za volan. Policisti so tako na območju naselja Podbrdo v občini Tolmin obravnavali prometno nesrečo, ki jo je povzročil pijan 19-letni voznik začetnik, pri tem pa sta se huje poškodovala dva sopotnika v vozilu. 19-letnik je vozil iz Petrovega Brda proti naselju Grahovo. Med vožnjo je na ravnem delu ceste v neposredni bližini bencinskega servisa zapeljal desno s cestišča in s sprednjim delom trčil v betonski zid. Kljub številnim opozorilom in poostrenim policijskim akcijam letošnje martinovo ni minilo brez neodgovornih voznikov. FOTO: Aljoša Kravanja Pri tem sta se dva sopotnika huje telesno poškodovala. 19-letni sopotnik, ki je sedel zadaj levo, je utrpel poškodbo glave, 21-letni sopotnik, ki je sedel zadaj v sredini, pa ima poškodovano glavo, sumijo pa tudi na zlom goleni. Voznik in še dva sopotnika, stara 17 in 20 let, niso bili telesno poškodovani. Policisti so vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je bil 19-letnik pijan. Rezultat je pokazal 0,58 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Reševalci so na kraju pomagali poškodovancema, nato pa so ju odpeljali na zdravljenje v bolnišnico Šempeter pri Gorici. Policisti bodo po koncu preiskave vseh okoliščin nesreče voznika kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.