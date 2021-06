Pijan 23-letnik med begom trčil v policijsko vozilo

Nekaj minut čez polnoč so policisti v Kopru pri pokopališču ustavljali osebni avto znamke Citroen, voznik pa se na znake ni odzval. Med begom je trčil v

policijsko službeno vozilo, zatem pa nadaljeval z vožnjo čez Markovec proti Izoli. V semaforiziranem križišču je prevozil rdečo luč in s povečano hitrostjo vozil naprej proti bolnišnici, kjer je zavil levo. Čez nekaj minut so ga policisti uspešno ustavili z nasprotne smeri, saj zaradi ozke ceste ni mogel mimo službenega vozila. Osebni avto je vozil 23-letni Koprčan, ki so mu policisti odredili preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal rezultat 0,42 mg/l.

Začasno mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in izdan plačilni nalog zaradi neupoštevanja modrih luči, vožnje v rdečo luč semaforja, nenakazovanja premikov, vožnje po nasprotnem smernem vozišču ter neupoštevanja prometne signalizacije (talne označbe). Kazen je 1.150 evrov in 8 kazenskih točk.