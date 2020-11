Pijan 31-letnik v Zadru izgubil nadzor nad vozilom in pristal v morju

Poleg 31-letnika so bili v avtomobilu z zadrskimi registrskimi tablicami še trije sopotniki. Dva moška, stara 39 in 41 let, sta utrpela težje poškodbe. Prepeljali so ju v zadrsko bolnišnico.

Voznik in 26-letni sopotnik nista utrpela poškodb. Policija je 31-letnika po nesreči pridržala. Po poročanju hrvaških medijev gre za tujega državljana, ki prebiva v Zadru.