Pijan 44-letnik ogrožal voznike na štajerski avtocesti in povzročil prometno nesrečo

Posebej izstopajoč pa je bil primer voznika osebnega vozila, zaradi katerega je policija prejela več klicev voznikov, ki so opozarjali na njegovo nevarno vožnjo. Na avtocesti v smeri proti Celju v bližini izvoza za Trojane je povzročil prometno nesrečo z materialno škodo. Voznika, sicer državljana Srbije, so nato policisti ustavili v bližini izvoza Lopata. Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je imel v krvi 2,74 promila alkohola.

Policijska uprava Celje je izvedla dva večja poostrena nadzora prometa. Ustavili so skupno 769 voznikov, 41 jih je vozilo pod vplivom alkohola, dva pa celo pod vplivom prepovedanih drog. Dva voznika so policisti pridržali do streznitve. Preverjali so tudi voznike motornih koles in kolesarje. Eden je vozil pod vplivom alkohola.

Policisti so v okviru poostrenega nadzora nad vožnjo pod vplivom alkohola in drog v noči s sobote na nedeljo pri vožnji pod vplivom alkohola ujeli 92 voznikov. Odredili so tudi 13 strokovnih pregledov zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi, so sporočili z Generalne policijske uprave.

44-letnega voznika, ki je z izjemno nevarno in neodgovorno vožnjo ogrožal številne udeležence cestnega prometa, je policija pridržala do streznitve. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje ga bodo kazensko ovadili, za ostale cestno prometne prekrške pa mu bodo izrekli globo.

Nasploh so policisti v celotni Sloveniji v noči s sobote na nedeljo opravili 2194 preizkusov alkoholiziranosti. Pri 92 voznikih je bil rezultat pozitiven, dva voznika sta preizkus odklonila. V 55 primerih so voznikom namerili 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, v 37 primerih pa več. Odredili so tri strokovne preglede zaradi ugotavljanja vožnje pod vplivom alkohola.

Policisti so v noči s sobote na nedeljo v okviru poostrenega nadzora nad vožnjo pod vplivom alkohola in drog prvič izvedli maraton nadzora psihofizičnega stanja voznikov. Prisotni so bili na več kot 360 lokacijah.

Namen poostrenih nadzorov je ozaveščati ljudi o tem, kako nevarna je vožnja pod vplivom alkohola ali drog, in v čim večji meri preprečiti takšno neodgovorno udeležbo v prometu. Policija in Javna agencija RS za varnost prometa zato še naprej pozivata k ničelni toleranci do udeležbe v prometu pod vplivom alkohola, mamil in drugih psihoaktivnih snovi. Alkohol in mamila namreč močno vplivajo na kritično presojo za varno udeležbo v prometu in so pomemben dejavnik tveganja za nastanek prometnih nesreč.