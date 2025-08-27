Pijan bežal in trčil v štiri policijska vozila

V torek nekaj pred 22. uro so policisti na Dunajski cesti v Ljubljani opazili osebno vozilo z nameščenimi registrskimi tablicami, ki ne pripadajo vozilu. "Zaradi omenjenega so policisti voznika želeli zaustaviti s predpisanimi znaki (modra luč in zvočni signal). Voznik tega ni upošteval ter se s pospešeno hitrostjo odpeljal v smeri Beričevega," so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Med begom je ogrožal varnost vseh udeležencev na cesti, storil več cestnoprometnih prekrškov in trčil v štiri službena vozila policije, a kljub temu z vožnjo nadaljeval. Voznik je nato trčil še v objekt, po trku pa ga je Policija prijela. "V trčenju sta bila lažje poškodovana policist in sopotnica v vozilu kršitelja."

Policisti so v postopku ugotovili, da je bil za volanom pijan 25-letni Slovenec, saj je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,67 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelja so prijeli, Policija pa nadaljuje z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje.

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s PU Ljubljana.