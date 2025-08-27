Svetli način
Črna kronika

Pijan bežal in trčil v štiri policijska vozila

Ljubljana, 27. 08. 2025 08.43 | Posodobljeno pred 1 uro

N.L.
Komentarji
29

V torek zvečer so ljubljanski policisti želeli ustaviti voznika osebnega vozila, a voznik njihovih znakov ni upošteval. Med begom je storil več prometnih prekrškov in trčil v štiri službena vozila Policije. Policisti so ga prijeli, ko je trčil v objekt. Ob tem sta se lažje poškodovala policist in sopotnica v vozilu kršitelja. Policisti so v postopku ugotovili, da je kršitelj pijan 25-letni Slovenec.

V torek nekaj pred 22. uro so policisti na Dunajski cesti v Ljubljani opazili osebno vozilo z nameščenimi registrskimi tablicami, ki ne pripadajo vozilu. "Zaradi omenjenega so policisti voznika želeli zaustaviti s predpisanimi znaki (modra luč in zvočni signal). Voznik tega ni upošteval ter se s pospešeno hitrostjo odpeljal v smeri Beričevega," so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. 

25-letnik pijan bežal pred Policijo (fotografija je simbolična).
25-letnik pijan bežal pred Policijo (fotografija je simbolična). FOTO: Aljoša Kravanja

Med begom je ogrožal varnost vseh udeležencev na cesti, storil več cestnoprometnih prekrškov in trčil v štiri službena vozila policije, a kljub temu z vožnjo nadaljeval. Voznik je nato trčil še v objekt, po trku pa ga je Policija prijela. "V trčenju sta bila lažje poškodovana policist in sopotnica v vozilu kršitelja."

Policisti so v postopku ugotovili, da je bil za volanom pijan 25-letni Slovenec, saj je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,67 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelja so prijeli, Policija pa nadaljuje z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje. 

O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s PU Ljubljana. 

policija voznik beg prometna nesreča alkohol
KOMENTARJI (29)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Joe70
27. 08. 2025 10.34
Če bi bil BMW, bi to pisalo. Tako pa je le osebno vozilo.
ODGOVORI
0 0
Nightrider
27. 08. 2025 10.32
+1
Dobro da se ve, da je Slovenec in ne slovenski državljan
ODGOVORI
1 0
Trikrat cepljen
27. 08. 2025 10.28
+1
Upam, da so ga odpeljali v psihiatrično bolnišnico, da potrdijo opravilno nesposobnost in dolgotrajno zdravljenje na naš račun seveda.
ODGOVORI
1 0
LoToGo
27. 08. 2025 10.23
+1
Vozniško odvzeti za stalno, povrniti vso povzročeno škodo!
ODGOVORI
1 0
trtr
27. 08. 2025 10.00
+8
Slovenec aja, ko pa vsi vemo da je le državljanstvo.
ODGOVORI
11 3
Nightrider
27. 08. 2025 10.33
V tem primeru bi pisalo, da je slovenski državljan. Tu gre za Slovenca :) Slovenci niso znani po pitju :)
ODGOVORI
0 0
Stauffenberg
27. 08. 2025 10.00
+11
Spet Slovenec. To piše. Včeraj sem omenil, da so lokali v Umagu v glavnem albanski in so me brisali. Resnica jih ne zanima, gre za cenzuro ali nevednost.
ODGOVORI
12 1
Make Europe Great Again
27. 08. 2025 09.59
+8
državljan ...100% ne Slovenc
ODGOVORI
11 3
Nightrider
27. 08. 2025 10.34
Slovenci ne sedejo pijani za volan :)
ODGOVORI
0 0
Hitri Zigi 78
27. 08. 2025 09.45
+11
Me zanima kdaj bo kakšen članek da je nekdo bežal pod vplivom trave. Ja ga nebo ane ker se to ne zgodi. Bežijo na koki na alkoholu itd.
ODGOVORI
12 1
Brane123
27. 08. 2025 10.30
Tistega na travi ne bo treba loviti, saj se bo sam nekam zaletel. Dejstvo je, da imajo zadetki reflekse na nivoju crknjenega konja!
ODGOVORI
0 0
SEJBOBOL
27. 08. 2025 09.38
-1
Da ne bo pomote , trčil v policijska vozila to vedno pišete , ampak napišite da ste zadeli tudi vi njega ko ste ga skušali ustavit .... Če bi vozili samo za njim močno dvomim da bi imel željo se ustavljat in zabijat vzvratno ..... Amerosi delajo isto , kar si poslužijo za način ustavljanja ..... Če bi napisali da so bila pri tem poškodovana 4x službena vozila zveni bol realno ....
ODGOVORI
3 4
Vakalunga
27. 08. 2025 09.45
+12
Ti bom napisala, če ne ustavi policiji, je to norčevanje iz države prestrelit bi mu morali gume in ga z vso silo spravit s ceste potem pa zapor, zmes pa še pet po puklju in kepi.
ODGOVORI
12 0
Stauffenberg
27. 08. 2025 10.02
Pa se najdejo taki, ki bi Texsas pred 200 leti.
ODGOVORI
0 0
Vakalunga
27. 08. 2025 09.32
+9
Verjetno bodo policisti morali na zagovor, tako grdo postopat s Slovenskimi najstniki, ( SONČKI ) pa ne gre, tepejo jih Hrvati, pri nas pa jih preganjajo policisti..verjetno so najstniki v stresu..zaradi grobosti..
ODGOVORI
9 0
Tvojamat420
27. 08. 2025 10.01
-2
Pise slovenec ma vemo vsi da je "vas". Drzavljan slovenije pac ni vedno slovenec. Vem da se ti kolca po nas zato predlagam premik 100 km na jug kjer bo placa 600 mesecno. Bos pa lahko uzivala brez nas slovencev :*
ODGOVORI
1 3
CabezaDeTopo
27. 08. 2025 09.15
-6
Slovenci pijanci!
ODGOVORI
5 11
Make Europe Great Again
27. 08. 2025 09.59
+5
itak zato se na balkanu dol nobeden ne tepe pša razbija pa spoštujejo ženske ane hahaha
ODGOVORI
5 0
ajdanakolesu
27. 08. 2025 09.12
+8
Pojdite še k njemu na dom, pogledat, kaj vse ima na zalogi, potem pa še k staršem v klet in garažo.
ODGOVORI
10 2
proofreader
27. 08. 2025 09.12
+19
Sumljivo je tole večkratno omenjanje, da je bil Slovenec. Kaj skrivajo?
ODGOVORI
23 4
brezveze13
27. 08. 2025 09.11
+14
slovenec strojanovega porekla bivališče bivša vojašnica v šentvidu, na vsak način moram pred zimo v zapor na toplo
ODGOVORI
19 5
Finfer
27. 08. 2025 09.09
+5
Tega bi morali zaposliti kot šoferja službenega avtomobila tita(goloba)ali pa ljubljanskega šerifa !!
ODGOVORI
10 5
Artechh
27. 08. 2025 09.08
+20
Tokrat je pa Slovenec in ne državljan?
ODGOVORI
20 0
slim386
27. 08. 2025 09.11
+16
Vrjetno občan
ODGOVORI
16 0
