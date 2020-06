Pijan, brez čelade in brez izpita v prometni znak

Sinoči okoli 21.45 se je v Ločkem Vrhu, na lokalni cesti med krajema Osek in Benedikt zgodila prometna nesreča, v kateri sta se dve osebi lažje poškodovali, je sporočil predstavnik PU Maribor Miran Šadl.

25-letnik, ki je vozil neregistrirano motorno kolo, je zaradi vožnje preblizu roba vozišča izgubil oblast nad vozilom, trčil v prometni znak in padel. Poškodovala sta se oba z 22-letno sopotnico, z reševalnim vozilom so ju prepeljali v UKC Maribor.

Med obravnavo nesreče, ki bi lahko imela tudi hujše posledice, se je seznam prekrškov kar daljšal in daljšal. "Policisti so ugotovili, da voznik poleg tega, da je vozil neregistrirano, nezavarovano in tehnično neustrezno motorno kolo, tudi nima vozniškega dovoljenja, med vožnjo ni uporabljal predpisane zaščitne čelade, elektronski alkotest pa je pokazal, da je imel v organizmu 0,94mg/l alkohola," je naštel Šadl.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu ga bodo policisti kazensko ovadili, za naštete prekrške pa mu bodo izdali plačilni nalog. Plačilni nalog bodo izdali tudi sopotnici, saj se je tudi ona vozila brez čelade.