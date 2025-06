Pijan po avtocesti divjal skoraj 200 kilometrov na uro

"Alkotest je pokazal, da je imel voznik 0,83 mg alkohola v litru izdihanega zraka," so sporočili iz Policijske upave Celje.

Zaradi prekoračitve hitrosti so mu izdali plačilni nalog v znesku 400 evrov in mu izrekli še stransko sankcijo pet kazenskih točk. "Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, sledi obdolžilni predlog. Za storjeni prekršek je predpisana kazen v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk," so še pojasnili policisti.

Ob tem na celjski policijski upravi opozarjajo, da je neprilagojena hitrost še vedno eden od najpogostejših vzrokov najhujših prometni nesreč, sploh v kombinaciji z alkoholom.