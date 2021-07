Pijan divjal po mestnih ulicah in povzročil prometno nesrečo

29-letnik je prometno nesrečo v Globokem povzročil včeraj okoli 20. ure. Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so po ogledu ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila znamke Honda zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil voznika, ki je ob zavijanju desno zmanjšal hitrost. Voznik Honde in potnik v vozilu sta se v nesreči lažje poškodovala, oskrbeli so ju v bolnišnici, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Novo mesto.