Pijan divjal po mestu, trčil v štiri vozila, nato skušal napasti policista

Novomeški policisti so minulo soboto obravnavali 43-letnega voznika, ki je vozil pijan in pod vplivom psihoaktivnih zdravil. Med divjo vožnjo po mestu je trčil kar v štiri vozila, na koncu so ga zaustavile predrte pnevmatike. Moški je nato skušal napasti policista, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga obvladali.