Pijan grozil uslužbencem bencinskega servisa

Na bencinski servis Fernetiči-jug je okoli 4. ure zjutraj vstopil moški, ki je pod vplivom alkohola grozil zaposlenim, ker mu niso hoteli prodati alkoholnih pijač. Ker so ga zavrnili, je najprej odpiral razne čokolade, nato pa s pijačo polil tipkovnico na prodajnem mestu. V naslednjem trenutku je potegnil večji nož in ga zapičil v tipkovnico, nato pa zapustil kraj dogodka.

Kot so sporočili s PU Koper, so moškega policisti izsledili na bencinskem servisu Fernetiči-sever, in sicer v osebnem vozilu, neodzivnega. Na kraj so takoj prišli reševalci, ki so ga hospitalizirali.

Policisti so z zbiranjem obvesti ugotovili, da je 56-letni iz Sežane prišel na bencinski servis v družbi še enega moškega, ki je tudi vozil osebni avtomobil. Najprej je poškodoval vitrino, v kateri so prodajni artikli – noži, in vzel večji nož, ki ga je nato tudi uporabil.

Policisti so še sporočili, da bodo osumljenca kazensko ovadili in zoper njega sprožili hitri postopek zaradi kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru.