Pijan hrvaški voznik po avtocesti vijugal z več kot dvema promiloma alkohola

Nekaj po 20. uri pa je občan policiste obvestil o nevarni vožnji voznika osebnega vozila, ki naj bi na avtocesti v smeri proti Obrežju vijugal po vozišču in ogrožal druge udeležence v prometu. Na podlagi opisa vozila so izsledili 44-letnega voznika iz Hrvaške in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. V litru izdihanega zraka je imel 1,04 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, danes pa ga bodo privedli k sodniku za prekrške.

Črnomaljski policisti so okoli 19.30 ure obravnavali prometno nesrečo v okolici Črnomlja. Ugotovili so, da je 50-letni voznik osebnega vozila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Povzročitelj nesreče ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,14 miligrama alkohola. Vozil je neregistrirano in nezavarovano vozilo, ki so ga policiti zasegli.

Policisti pa so imeli polne roke dela že v jutranjih urah.

V naselju Zgornji Obrež so policisti v jutranjih urah izvajali meritve hitrosti in ustavili voznika osebnega vozila iz Hrvaške, ki je v naselju prekoračil dovoljeno hitrost za 29 kilometrov na uro. Med postopkom so še ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,39 miligrama. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in izdali plačilni nalog v višini 1600 evrov. Izrekli so mu tudi 17 kazenskih točk.

Med kontrolo prometa v okolici Brežic so nekaj po 11. uri ustavili voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,45 mg. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili hitri test za droge, ki je bil prav tako pozitiven. Ugotovili so še, da voznik iz Ljubljane nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Vozilo so zasegli, kršitelju pa izdali plačilni nalog v višini 2420 evrov.

Okoli 11.30 ure pa so bili policisti obveščeni o pijanem vozniku na Topliški cesti v Novem mestu, ki je z nevarno vožnjo ogrožal udeležence v prometu in trčil v zapornico na parkirnem mestu. Na kraju so izsledili 52-letnega voznika in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Med postopkom so še ugotovili, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dokumenta, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avto, na katerem sta bili nameščeni različni registrski tablici, ki pripadata drugim vozilom. Avtomobil so zasegli, kršitelja pa odpeljali v prostore za pridržanje.