Pijan in brez izpita se je z avtomobilom prevrnil na streho

V nedeljo zvečer so tržiški policisti obravnavali voznika, ki je imel v krvi 1,30 mg/l alkohola. Okoliščine kažejo, da je nesrečo, v kateri se je z avtomobilom prevrnil na streho, povzročil zaradi kombinacije alkohola in prehitre vožnje. V avtomobilu je bila tudi sopotnica, ki so jo s tehničnim posegom rešili gasilci. Za voznika so odredili še strokovni pregled, postopek proti njemu še poteka. Poleg tega voznik nima vozniškega dovoljenja.

"Gre za absurdno vrednost alkohola in na drugi strani nerazumno dejanje potnika, da se sploh želi peljati s takim voznikom," so sporočili s PU Kranj in dodali, da sta ogrožena oba, običajno potnik celo bolj kot sam voznik. Izkušnje namreč kažejo, da so pri nesrečah posledice za voznika pod vplivom alkohola velikokrat blažje, za potnika pa težje. "Ne pristanite na tako vožnjo, pijani pa si tudi zagotovite drug prevoz," opozarjajo policisti.