18-letnik pijan in brez izpita z neregistriranim mopedom trčil v traktor

Škofjeloški policisti so 20 minut čez polnoč obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami na območju občine Gorenja vas - Poljane.

Po podatkih PU Kranj je 18-letni voznik mopeda brez opravljenega vozniškega izpita in z neregistriranim mopedom trčil v neregistriran traktor, ki ga je vozil voznik pred njim. Voznik traktorja je kraj pred prihodom policistov zapustil.

18-letnik je moped vozil tudi pod močnim vplivom alkohola – 1,10 mg/l, kar je več kot dva promila, je pa med vožnjo uporabljal motoristično čelado. Lahko telesno poškodovanega so po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Ljubljana.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče in vodijo postopek za prometne kršitve zoper oba udeleženca.