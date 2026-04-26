Črna kronika

18-letnik pijan in brez izpita z neregistriranim mopedom trčil v traktor

Škofja Loka, 26. 04. 2026 13.16 pred dvema dnevoma 1 min branja 10

Avtor:
U.Z.
Pijan z mopedom trčil v traktor

Na območju občine Gorenja vas - Poljane je 18-letni voznik mopeda brez opravljenega vozniškega izpita in z neregistriranim mopedom trčil v neregistriran traktor, ki ga je vozil voznik pred njim. Izkazalo se je, da je imel v krvi več kot dva promila alkohola.

Škofjeloški policisti so 20 minut čez polnoč obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami na območju občine Gorenja vas - Poljane. 

Po podatkih PU Kranj je 18-letni voznik mopeda brez opravljenega vozniškega izpita in z neregistriranim mopedom trčil v neregistriran traktor, ki ga je vozil voznik pred njim. Voznik traktorja je kraj pred prihodom policistov zapustil. 

18-letnik je moped vozil tudi pod močnim vplivom alkohola – 1,10 mg/l, kar je več kot dva promila, je pa med vožnjo uporabljal motoristično čelado. Lahko telesno poškodovanega so po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Ljubljana. 

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče in vodijo postopek za prometne kršitve zoper oba udeleženca.

KOMENTARJI10

metalika
27. 04. 2026 17.41
Če glava ni zdrava celo telo trpi
JanezNovakJohn
27. 04. 2026 08.15
Če kaj delaš delaj oreng.
123soba
26. 04. 2026 19.56
Človeška neumnost ne pozna meja
a res1
26. 04. 2026 18.56
Za takšen članek bi jaz vas tožil, pa če tudi napihal. Kako lahko pišete, koliko je imel v krvi? Ne gre vse 1:2. Strokovni pregled opravi svoje.
damy1972
26. 04. 2026 18.12
sonček...
Larry2universe
26. 04. 2026 16.47
a je to
čevapgpt
26. 04. 2026 15.11
Lahko bi med sezono malo traktorje pogledali pa prikolice ki jih imajo pripete. Polovica jih niti izpita nima.
Watcherman
26. 04. 2026 14.56
Čestitke za neumnosti na cestah.Lp
Givmi5
26. 04. 2026 14.06
To je samo odraz dela Policije! Če bi bili tam konstantno prisotni oziroma, če bi se z našimi avti in gorivom zapeljali VSAJ 1X po vasi, bi mulci imeli rešpekt, tak pa ni prisotnosti Policije in vsak počne, kar mu paše .. s kolesi, skiroji v nasprotni smeri po kolesarski, mulci na skirojih brez čelad ... itd. Danes ko sem kolesaril sem doživel to 5x. Jaz pa nisem zato, da bom ljudi opozarjal. Naj se policaji spravijo v civilkah malo ven na kolesarske poti ... doživiš marsikaj.
x2f3y1q0đ5
26. 04. 2026 14.05
Prepovedati mopede in traktorje!
Watcherman
26. 04. 2026 14.56
A zdaj so mopedi in traktorji razlog za to ne vozniki?
Kratki
26. 04. 2026 15.27
Nazaj v šolo-slovnica ti je španska vas
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
