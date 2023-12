Pijan in brez vozniškega izpita zapeljal s ceste in trčil v drevo

Jeseniški policisti so bili včeraj nekaj pred 19. uro obveščeni o prometni nesreči na relaciji Podkočna–Podmežakla. 47-letni voznik je med vožnjo z avtomobilom zapeljal s ceste in trčil v drevo. Vozil je pod vplivom alkohola (0,98 mg/l, kar je okoli dva promila) in brez opravljenega vozniškega izpita. Avtomobil so mu zasegli. Za povzročitev prometne nesreče in vožnjo pod vplivom alkohola policisti zanj vodijo prekrškovni postopek. Za vožnjo brez vozniškega izpita pa bo z obdolžilnim predlogom predlagan pristojnemu okrajnemu sodišču, so sporočili s PU Kranj.