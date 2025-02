Pijan in pod vplivom drog vozil v napačno smer in trčil v tri vozila

Predor so zaprli, saj je obstajala velika verjetnost, da bo voznik v predoru trčil v vozila, ki so vozila iz celjske smeri.

"Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel voznik dober promil in pol alkohola v krvi. Hitri test je pokazal še prisotnost prepovedane droge," so sporočili celjski policisti. V prometni nesreči se je povzročitelj lažje poškodoval, ostali udeleženci so jo odnesli brez poškodb.

"Voznika, ki je vozil v nasprotno smer in povzročil prometno nesrečo, bomo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje. Njegovo ravnanje je bilo skrajno neodgovorno in nevarno," so še opozorili na Policijski upravi Celje.