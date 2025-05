Pijan in pod vplivom drog vozil v času odvzetega vozniškega dovoljenja

Novogoriški prometniki so včeraj okrog 21.30 v Šempetru pri Gorici zaustavili 48-letnega voznika zaradi suma alkoholiziranosti. V krvi je imel 0,97 mg/l alkohola. Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

V naselju Bukovica, v občini Renče-Vogrsko, so ustavili voznika, ki je vozil v času ukrepa začasnega odvzema vozniškega dovoljenja, ki ga je izreklo pristojno sodišče.

Napihal je 0,32 miligrama alkohola, pozitiven pa je bil tudi na prepovedane droge (amfetamini, kokain), zato mu je bil odrejen strokovni pregled, ki ga je voznik odločno odklonil.

Novogoriški policisti so mu vozilo zasegli, voznika pa čaka še srečanje s sodnikom.