Črna kronika

Pijan in pod vplivom kokaina grozil policistom

Kranj , 01. 04. 2026 12.11 pred 27 dnevi 1 min branja 20

Avtor:
A.K.
Alkotest

Policisti v Kranju so ustavili 28-letnega voznika, ki je bil pod vplivom alkohola in kokaina ter ni imel nameščenih registrskih tablic. Med postopkom je grozil policistom in se do njih vedel nedostojno.

Kranjski policisti so danes ponoči okoli 2. ure na območju Kranja obravnavali 28-letnega voznika, ki je vozil avtomobil brez nameščenih registrskih tablic. Policisti so vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku, ki je pokazal rezultat 0,69 mg/l. 

Alkotest
Alkotest
FOTO: PU Kranj

Voznik je rezultatu oporekal, zato so mu odredili strokovni pregled, saj mu je prav tako odrejeni hitri test na prepovedane droge pokazal pozitiven rezultat na kokain. Odrejeno mu je bilo pridržanje do 12 ur. Policisti vodijo prekrškovni postopek. 

Na kraju se je 28-letnik tudi nedostojno in nasilno vedel do policistov, jim grozil ter ni upošteval zakonitega ukrepa policistov, zato v zvezi s temi dejanji policisti zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. O teh ugotovitvah bo obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo, so sporočili s PU Kranj. 

prehitra vožnja alkotest kokain Kranj promet policija alkohol grožnje
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Nace Štremljasti
02. 04. 2026 19.59
saj plešasti tudi ne dviguje pošte,pa ga kar pustijo,ni to pošteno do drugih ane
300 let do specialista
01. 04. 2026 14.53
Pustite reveža, saj bo v sedmo mogoče malo bolj spoštljiv😅
roten
01. 04. 2026 14.02
Resnica na plano skače
pingvinislo5
01. 04. 2026 13.56
Kordiš?
Naiskreni
01. 04. 2026 15.12
kordis je star 40 zgleda pa 60..
LeviTUMOR
01. 04. 2026 13.49
Teli volilci golobizma so res ena nevarna struja! Nihče ni varen pred njimi
JackRussell
01. 04. 2026 13.32
Nihče ni v predvolilni kampanji napovedal boj proti prepovedanim drogam ki so rak rana. Na žalost je starostna meja že tako nizka, da bodo robo prodajali že predšolski otroci.
odkrito in resnično
01. 04. 2026 13.15
Ko bi človek razumel, zakaj tako nežno s takimi ravnajo? V Ameriki, Koreji, Kitajski, se to dela bolj na grobo, pa očitno je red.
oježeš
01. 04. 2026 13.32
Reda kljub temu ni, si pa marsikdo premisli in ugotovi, da se mu ne splača delati traparij. Na žalost imajo pri nas taki močno podporo tako v sodstvu kot med odvetniki. Pač denar diši vsakemu.
shonchek
01. 04. 2026 14.46
No ja, če pa koga bolj močno primejo, je pa spet vse v luftu, da so kršene človekove pravice
bronco60
01. 04. 2026 13.15
Kaj pa malica, gumištrudl, nekaj podobnega.
2fast4
01. 04. 2026 13.15
A je bio u trenerki...
August Landmesser
01. 04. 2026 13.50
ne...v bikiniju...kot mahnić
Uporabnik1854475
01. 04. 2026 12.40
Lohk bi ga mal apal...
Deathstar
01. 04. 2026 12.34
Pa pa za nekaj let...
oježeš
01. 04. 2026 13.32
Na žalost, bo čez nekaj dni spet pijan v avtu in na cesti.
LeviTUMOR
01. 04. 2026 13.50
Ojezes res je. Predvsem zaradi vas levih izdajalcev, ki pridno skrbite za kriminalce in tepete poštene slovence.
konotera
01. 04. 2026 14.08
Pri nas ne gredo v zapor, ampak v zameno večinoma dobijo družbeno koristna dela. Seveda jih večina ne uspe opraviti v določenem roku in zato končajo v zaporu, kjer ni treba nič delati.
Deathstar
01. 04. 2026 14.32
Ti si res tumor te naše družbe....
bibaleze
Portal
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
