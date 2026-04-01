Pijan in pod vplivom kokaina grozil policistom

Kranjski policisti so danes ponoči okoli 2. ure na območju Kranja obravnavali 28-letnega voznika, ki je vozil avtomobil brez nameščenih registrskih tablic. Policisti so vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku, ki je pokazal rezultat 0,69 mg/l.

Voznik je rezultatu oporekal, zato so mu odredili strokovni pregled, saj mu je prav tako odrejeni hitri test na prepovedane droge pokazal pozitiven rezultat na kokain. Odrejeno mu je bilo pridržanje do 12 ur. Policisti vodijo prekrškovni postopek.

Na kraju se je 28-letnik tudi nedostojno in nasilno vedel do policistov, jim grozil ter ni upošteval zakonitega ukrepa policistov, zato v zvezi s temi dejanji policisti zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. O teh ugotovitvah bo obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo, so sporočili s PU Kranj.