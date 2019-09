Pijan in pod vplivom prepovedanih substanc vozil po Šempetru pri Gorici

Zgodaj zjutraj, nekaj po 2. uri, se je v Šempetru pri Gorici zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen 23-letni voznik osebnega vozila. Kot so sporočili s PU Nova Gorica, voznik, ki je pripeljal iz Cvetlične proti Stjenkovi ulici, kjer vozišče poteka v levi pregledni ovinek po klancu navzgor, hitrosti in načina vožnje ni prilagodil poteku, lastnostim ceste in stanju vozišča. V ovinku je tako zapeljal naravnost čez betonski robnik na makadamsko parkirišče.

Tam ga je začelo zanašati, izgubil je oblast nad vozilom, nato zapeljal nazaj na vozišče, kjer je z avtomobilom čelno trčil v betonski zid. Z vozilom je nato drsel po betonskem zidu v smeri vožnje, nato pa je vozilo odbilo naprej na travnato površino, neposredno zraven ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš, kjer je obstalo.

Policisti so 23-letniku odredili preizkus alkoholiziranosti in alkotest je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 0,76 miligrama alkohola. Pozitiven je bil tudi hitri test za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi. Policisti so mu zato odredili strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, ki pa ga je odločno odklonil.

Vozniku so policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, prav tako pa bodo zoper njega na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog.