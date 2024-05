Pijan in prehiter: vozniku 27 kazenskih točk in 1640 evrov globe

Policisti so v Stopčah pri Šentjurju ustavljali 55-letnega voznika, ki je prehitro peljal skozi naselje. Vendar pa se ta na njihove znake ni oziral in je nadaljeval vožnjo. A le do sosednjega naselja, kjer je – spet prehiter – naletel na drugo patruljo. Izkazalo se je, da nima le težke noge, ampak tudi glavo, saj je bil pod vplivom alkohola. Dobil je visoko denarno kazen in kazenske točke, policistom pa je moral pustiti tudi svoje vozniško dovoljenje.