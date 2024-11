Pijan in zadrogiran kljub signalom Policije ni ustavil, med begom trčil v hišo

Policista sta prehitrega voznika skušala ustaviti z ročno svetilko s svetlobnim nastavkom rdeče barve, vendar voznik na znake policistov ni ustavil in divjal naprej. "Policista sta se v nadaljevanju zapeljala za njim in nekaj hiš naprej izsledila avtomobil in ob njem voznika in sopotnika, ki sta bila samoudeležena v prometni nesreči," so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Kot so ugotovili, je 28-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in z avtomobilom delno trčil v stanovanjsko hišo, v kateri ni bilo nikogar in tam obstal. "Voznik je vozil pod vplivom alkohola (0,33 mg/l) in prepovedane droge. Hitri test na prepovedano drogo, ki so mu ga odredili policisti, je bil pozitiven na prepovedano drogo kokain. Odredili so mu strokovni pregled," so pojasnili policisti, ki so jim na kraju pomoč nudili tudi policisti.

Policisti za voznika vodijo postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Vozniku začetniku odvzeli vozniško dovoljenje

Prehitrega voznika na območju naselja Pristava so dopoldne ujeli tudi Policisti Postaje prometne policije Celje. "Na delu, kjer je hitrost s prometnim pravilom omejena na 50 km/h, je voznik začetnik, državljan Bosne in Hercegovine, vozil s hitrostjo 112 km/h," so sporočili celjski policisti. Zoper voznika bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Za storjeni prekršek je predpisana globa v višini 1200 evrov in stranska sankcija prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljena za vse kategorije motornih vozil, ki jih poseduje.

"Nikar ne pozabimo, da je neprilagojena hitrost, sploh v povezavi z neizkušenostjo voznikov začetnikov, eden najpogostejših vzrokov najhujših prometnih nesreč. Vsem voznikom zato svetujemo, naj prilagodijo hitrost vožnje veljavnim omejitvam, svojemu vozniškemu znanju, izkušnjam ter razmeram na vozišču," še opozarjajo na Policiji.