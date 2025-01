Pijan Italijan v igralnici kričal in žalil zaposlene, varnostnike, policiste

Z novogoriške policijske uprave so sporočili, da se je 31-letni italijanski državljan, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, najprej neprimerno obnašal do zaposlenega v gostinsko-nastanitvenem objektu. Nanj je kričal ter ga žalil, kar je pri zaposlenemu povzročilo občutek ponižanosti in strahu, so sporočili policisti.

Kršitelj se je nato odpravil v eno od igralnic na Goriškem, kjer se je neprimerno vedel, kričal in žalil tamkajšnjo uslužbenko, zaradi česar so posredovali varnostniki, a Italijan njihovih ukazov naj zapusti varovano območje ni upošteval in s silo odrinil varnostnika. Varnostniki so nato zoper njega uporabili prisilna sredstva (fizična sila in sredstvo za vezanje in vklepanje) ter poklicali policiste.

Tudi ob prihodu policistov na kraj se italijanski državljan ni pomiril oz. ni upošteval večkratni ukaz policistov naj s kršitvijo preneha. "Kršitelj je kričal in žalil tako varnostnike kot policiste," je sporočila Policija. Zoper kršitelja so nato policisti po ZP-1 odredili pridržanje osebe (pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi) v policijskih prostorih.

Zaradi več kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru - nasilno in drzno vedenje, nedostojno vedenje in neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb - ter kršitev Zakona o zasebnem varovanju je bil državljanu Italije izdan plačilni nalog.