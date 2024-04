Pijan izgubil oblast nad vozilom in trčil v ograjo

Nekaj pred 23. uro se je zgodila prometna nesreča v Gornjem Lenartu na območju PP Brežice, so sporočili policisti. Opravili so ogled in ugotovili, da je 49-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v ograjo.