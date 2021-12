Pijan kolesar prehitro vozil in zapeljal v Ljubljanico

Ljubljanske policiste so v sredo nekaj pred 16. uro obvestili, da je v reko Ljubljanico pri Jakčevi ulici v Ljubljani padla oseba. Policisti so ugotovili, da je kolesar zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in pod vplivom alkohola (0,77 mg/l) zapeljal v Ljubljanico.

Kolesarja sta dva mimoidoča občana takoj povlekla iz reke k brežini, nato pa sta ga skupaj s policisti, ki so v tem času prispeli na kraj, s pomočjo vrvi povlekla na vrh brežine.

Kolesar se je lažje poškodoval in so ga odpeljali z reševalnim vozilom, policisti pa mu bodo izdali plačilni nalog.