Pijan kradel prometne znake

Na tleh so bili različni prometni znaki, od znaka Stop do znaka za reko Odenico. Zraven je bilo razmetanih več praznih stekleničk alkoholnih pijač, kot so konjak, pelinkovec in slivovka, pa tudi več pločevink energijskih pijač.

Vidno pijan moški je zavrnil alkotest. Po zdravniškem pregledu in pregledu pri psihiatru so ga policisti zaradi kraje priprli. Za krajo mu grozi do pet let zapora.