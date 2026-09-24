Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Pijan kričal na voznika avtobusa in ga udaril v obraz

Nova Gorica, 24. 09. 2026 15.15 pred 47 minutami 1 min branja 6

Avtor:
Ti.Š.
Tolminski policisti so obravnavali kršitev javnega reda in miru. (Fotografija je simbolična)

Tolminski policisti so obravnavali potnika, ki se je na avtobusu na poti v Tolmin neprimerno vedel. Moški je na bencinskem servisu v Kobaridu med točenjem goriva pristopil do voznika avtobusa in ga udaril. Nedostojno se je vedel tudi med nadaljevanjem vožnje.

Tolminski policisti so obravnavali kršitev javnega reda in miru. (Fotografija je simbolična)
Tolminski policisti so obravnavali kršitev javnega reda in miru. (Fotografija je simbolična)
FOTO: POP TV

Policiste Operativno-komunikacijskega centra (OKC) Policijske uprave (PU) Nova Gorica so v torek, 22. septembra, v popoldanskih urah obvestili o neprimernem vedenju potnika na avtobusu, ki je vozil na relaciji med Kobaridom in Tolminom.

Policisti Policijske postaje Tolmin so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je moški na bencinskem servisu v Kobaridu med točenjem goriva po krajšem pogovoru pristopil do voznika avtobusa in ga udaril v obraz. 

Tudi med nadaljevanjem vožnje na avtobusu proti Tolminu se je moški, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, na avtobusu nedostojno vedel in kričal na voznika, so sporočili z novogoriške policijske uprave.

Tolminski policisti so zoper kršitelja uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitev določb Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-2), in sicer zaradi nasilnega in drznega, ter nedostojnega vedenja (6. in 9. člen ZJRM-2).

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
avtobus Tolmin policija nedostojno vedenje

Voznici postalo slabo, trčila je v tovornjak s 16 tonami kamenja

24ur.com Voznik avtobusa se ni prepričal, če lahko spelje, vanj pa trčil pijani voznik
24ur.com Izsilil je prednost, nato poškodoval tuje vozilo. Odredili so mu hospitalizacijo
24ur.com Hrvaško igralko vrgli z avtobusa, potniki voznikovi potezi ploskali
24ur.com Pijan voznik v krožišču zapeljal v napačno smer in povzročil nesrečo
24ur.com Četverica vdrla na avtobus, grozila s pištolo in solzivcem: 'Nastala je panika'
24ur.com Pijan vozil po levi strani in povzročil nesrečo: alkotest pokazal 2,4 promila
24ur.com Z objestno vožnjo ogrožal voznike, ki so se mu morali umikati in zavirati
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bronco60
24. 09. 2026 15.51
IKOSS, sej se strinjam z tabo, ampak, vseeno bi blo dobro, da bi se oprijeli kakšne bolj drugače prijeme za takšne osebke.
Odgovori
+0
1 1
bronco60
24. 09. 2026 15.20
Šofer bi ga moral nalomit, ko žival, ne pa policija in sodišče, verjetn je že na prostosti.
Odgovori
+6
6 0
IKOSS
24. 09. 2026 15.30
Torej bi podprli ukinitev sodišč, policije,... Za sebe pa naj poskrbi kot ve in zna vsak sam. To je absurd! Nedelovanje, ali vsaj izjemno pomanjkljivo delovanje represivne veje oblasti ni moč, niti smiselno kompenzirati s samopomočjo, kjer se vrednoti prestopek in določa kazen in to tudi izvrši individualno. Bi pa voznik avtobusa nedavno smel izvesti ustrezne ukrepe, da bi učinkovito zaščitil sebe! Seveda pa silobrana nikakor ni dopustno mešati s sankcijo za storjeno dejanje, česar nekateri ne ločujejo!
Odgovori
+2
2 0
Pinokio
24. 09. 2026 15.39
Če pogledaš sojenje kriminalcem, je vseeno če sodišč nimamo. Šofer pa, če bi ga udaril nazaj, bi prejel večjo kazen kot napadalec, pa še v službi bi imel probleme, ker ima potnik več pravic kot uslužbenec - šofer. Res je tole vedno bolj žalostno.
Odgovori
+2
2 0
IKOSS
24. 09. 2026 15.50
@Pinokio Anomalije sodnega sistema, in te nedvomno obstajajo, je treba odpravljati, nikakor pa ne ustvarjati nekakšen paralelni sistiem, kjer bo vsakdo pravico delil po lastnem preudarku! To vodi v anarhijo brez pravne predvidljivosti in predstavlja družbeno nevzdržno stanje.
Odgovori
0 0
štrekeljc
24. 09. 2026 15.57
Hm, mar ni družbeno nevzdržno stanje sedaj, ko imajo barabe več pravic kot poštenjaki?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Hčerka Reese Witherspoon je odrasla v pravo lepotico, podobnost z mamo pa osuplja
Vitamin C za otroka: ali ga res zaščiti pred prehladom?
Vitamin C za otroka: ali ga res zaščiti pred prehladom?
Imata otroka, a sta se kot partnerja izgubila: to se dogaja pogosteje, kot si mislimo
Imata otroka, a sta se kot partnerja izgubila: to se dogaja pogosteje, kot si mislimo
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
zadovoljna
Portal
V leopardjem vzorcu je ukradla vse poglede
Poglejte, kako sta se zabavali hrvaška estradnica in slovenska igralka
Poglejte, kako sta se zabavali hrvaška estradnica in slovenska igralka
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
Edina obleka, ki jo bomo nosile letošnjo jesen
Edina obleka, ki jo bomo nosile letošnjo jesen
vizita
Portal
Kaj se zgodi s telesom, če vsak dan 10 minut hodite vzvratno?
To ljudje pogosto počnejo z ostanki hrane, vendar lahko s tem povečajo tveganje za zastrupitev
To ljudje pogosto počnejo z ostanki hrane, vendar lahko s tem povečajo tveganje za zastrupitev
Kruh za boljši sladkor in prebavo? Katero vrsto izbrati?
Kruh za boljši sladkor in prebavo? Katero vrsto izbrati?
Če imate več kot 50 let, tega znaka ne pripišite avtomatično staranju
Če imate več kot 50 let, tega znaka ne pripišite avtomatično staranju
cekin
Portal
'Cene nekaterih kitajskih avtomobilov v Evropi nimajo nobenega smisla'
Kupiti zdaj ali počakati? Podražitve vam lahko uničijo načrte
Kupiti zdaj ali počakati? Podražitve vam lahko uničijo načrte
Jesen 2026 bo za ta 3 znamenja prelomna
Jesen 2026 bo za ta 3 znamenja prelomna
Več kot 5.000 evrov za nekaj dni garanja
Več kot 5.000 evrov za nekaj dni garanja
moskisvet
Portal
Preden je postala prva dama, je pozirala gola: fotograf razkril podrobnosti
Šokiral z novim videzom: precej shujšal in prestal operacijo
Šokiral z novim videzom: precej shujšal in prestal operacijo
Preživel je divja leta rocka in zakonsko krizo. Danes je z isto žensko že več kot 30 let
Preživel je divja leta rocka in zakonsko krizo. Danes je z isto žensko že več kot 30 let
Kennedy za volanom, 28-letnica mrtva: skrivnostna noč, ki je pretresla družino
Kennedy za volanom, 28-letnica mrtva: skrivnostna noč, ki je pretresla družino
dominvrt
Portal
'Zima bi lahko na vrata potrkala že pred vsemi svetimi 1. novembra'
Najdražjo začimbo na svetu lahko vzgojite kar doma
Najdražjo začimbo na svetu lahko vzgojite kar doma
Špinača ne kali? To so razlogi in rešitev
Špinača ne kali? To so razlogi in rešitev
Te vrste gob najpogosteje končajo v košarah Slovencev
Te vrste gob najpogosteje končajo v košarah Slovencev
okusno
Portal
Jed, ki jo obožujemo, pri pripravi doma pa pogosto naredimo ključno napako
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
Zmagovalni štruklji iz MasterChefa, ki jih lahko pripravite tudi doma
Zmagovalni štruklji iz MasterChefa, ki jih lahko pripravite tudi doma
Hitro kosilo iz ene ponve, ki na okusen način združi tri sestavine
Hitro kosilo iz ene ponve, ki na okusen način združi tri sestavine
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Mia in beli lev
Mia in beli lev
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961