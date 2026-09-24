Pijan kričal na voznika avtobusa in ga udaril v obraz

Policiste Operativno-komunikacijskega centra (OKC) Policijske uprave (PU) Nova Gorica so v torek, 22. septembra, v popoldanskih urah obvestili o neprimernem vedenju potnika na avtobusu, ki je vozil na relaciji med Kobaridom in Tolminom.

Policisti Policijske postaje Tolmin so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je moški na bencinskem servisu v Kobaridu med točenjem goriva po krajšem pogovoru pristopil do voznika avtobusa in ga udaril v obraz.

Tudi med nadaljevanjem vožnje na avtobusu proti Tolminu se je moški, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, na avtobusu nedostojno vedel in kričal na voznika, so sporočili z novogoriške policijske uprave.

Tolminski policisti so zoper kršitelja uvedli prekrškovni postopek zaradi kršitev določb Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-2), in sicer zaradi nasilnega in drznega, ter nedostojnega vedenja (6. in 9. člen ZJRM-2).