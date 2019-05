Pijan kršil javni red

Škofjeloške policiste so včeraj pozno popoldan obvestili o grožnjah na javnem kraju, oseba pa naj bi pri sebi lahko imela pištolo in nož. Policisti so odhiteli na kraj dogodka, kjer so ugotovili, da je kršilec pod vplivom alkohola. Kljub posredovanju policistov moški s kršitvijo javnega reda ni prenehal. Policisti so ga zato pridržali do streznitve. Kot so sporočili s PU Kranj, pri sebi ni imel pištole, okoliščine pa kažejo, da je nož pred prihodom policistov odvrgel. Policisti moškega v prekrškovnem postopku obravnavajo zaradi kršitev javnega reda.