Pijan mladoletni motorist padel in se hudo poškodoval

Prvi primer so obravnavali včeraj okoli 16. ure, ko je v Gaberkah pri Šoštanju zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in vožnje pod vplivom alkohola padel mladoletni motorist, ki se je pri padcu hudo poškodoval.

Voznik je imel 1,3 promila alkohola v krvi, so sporočili s PU Celje. Vozil je brez vozniškega dovoljenja, pri vožnji ni uporabljal varnostne čelade. Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja so mu motorno kolo zasegli, sledil pa bo tudi obdolžilni predlog.



Nekaj čez 17. uro pa so hudo prometno nesrečo obravnavali tudi v Vrbnem, kjer je mladoletni voznik kolesa z motorjem zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v voznika osebnega vozila.

V trčenju se je voznik kolesa z motorjem hudo poškodoval. Zaradi vožnje brez izpita so mladoletniku zasegli kolo z motorjem.