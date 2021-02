Pijan mladoletnik med policijsko uro povzročil prometno nesrečo

Črnomaljske policiste so zjutraj okoli 4. ure obvestili o prometni nesreči pri Vrčicah. Policisti, ki so opravili ogled in zbirali obvestila, so ugotovili, da je nesrečo povzročil mladoletnik, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v ograjo.