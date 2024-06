Pijan na avtocesti povzročil nesrečo, v njegovem vozilu našli 3400 nabojev

Ljubljanski policisti so bili včeraj okoli 17. ure obveščeni o prometni nesreči na višnjegorskem klancu v smeri Ljubljane, v kateri sta bila udeležena osebno in tovorno vozilo. Voznik osebnega avtomobila ni vozil po sredini prometnega pasu, zato je trčil v zadnji del tovornega vozila, so zapisali na PU Ljubljana.

Policisti so v postopku ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. Preizkus z alkotestom je pokazal rezultat 1,02 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Ob tem so v njegovem vozilu našli še 3400 nabojev, ki jih je prevažal brez dovoljenja. Zaradi prevažanja streliva brez dovoljenj bodo policisti izvedli prekrškovni postopek. Prav tako nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.