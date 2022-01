Pijan na policijsko postajo po zaseženo vozniško dovoljenje

61-letnika so policisti v torek ustavili v Trebnjem in ker je kazal zanesljive znake opitosti, je moral pihati, test pa je pokazal 0,42 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so mu izdali plačilni nalog v višini 600 evrov, ki so mu dodali še osem kazenskih točk in kršitelju za 24 ur prepovedali vožnjo, je pojasnil predstavnik PU Novo mesto Robert Perc. A že naslednji dan, še preden se je prepoved vožnje iztekla, so prometni policisti znova naleteli nanj. Pripeljal se je na Policijsko postajo Trebnje, da bi prevzel začasno odvzeto vozniško dovoljenje. "Tudi tokrat so policisti posumili v njegove vozniške sposobnosti in mu odredili preizkus alkoholiziranosti – rezultat je bil 0,40 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Kršitelju so tokrat zasegli osebni avtomobil in ponovno uvedli postopek o prekršku," je sporočil Perc.

Pijan zapeljal v klopi in koše za smeti, nato odpeljal



Pijanega voznika so obravnavali tudi v petek zvečer. 41-letnik se je pri mladinskem centru v Krškem zaletel v klopi, koše za smeti in ograjo, nato pa s poškodovanim vozilom odpeljal. Avto so dobre pol ure po dogodku opazili v Brežicah, alkotest je vozniku pokazal 1,0 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Ker gre za tujega državljana, so ga pridržali in naslednji dan zjutraj privedli pred sodnika.

Avto v grmovje, voznik pa peš naprej

V soboto zvečer se je prometna nesreča zgodila v Križevski vasi. "Tam je 40-letni voznik med vožnjo od Črnomlja do Metlike zapeljal s ceste in trčil v betonski jašek. Vozilo je nekaj metrov dvignilo, nato je pristalo v grmovju. Ob prihodu policistov voznika ni bilo več na kraju, našli so ga, kako peš hodi ob cesti proti Metliki. Ker je tožil za bolečinami, so zanj poskrbeli reševalci," je o še enem dogodku zapisal Perc.

Policisti so posumili, da je moški vozil pod vplivom alkohola, zato so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki pa ga je odklonil. Odredili so mu strokovni pregled, je dodal. Zaradi več kršitev s področja varnosti cestnega prometa so zanj uvedli postopek o prekršku.

Zasegli več vozil

V petek dopoldne so na mejnem prehodu Metlika ustavili voznika, ki je imel zaradi predhodnih kršitev prepoved vožnje. Ker je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so mu avtomobil zasegli. V noči iz petka na soboto so krški policisti ustavili 37-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avto so mu zasegli, njega pa pridržali in ga dopoldne privedli na okrajno sodišče. Prometni policisti so v Cerkljah ob Krki v nedeljo dopoldan ustavili 35-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avto so mu zasegli, zanj pa uvedli postopek o prekršku.



V nedeljo zvečer so policisti v Krškem obravnavali prometno nesrečo, v kateri je 17-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti trčil v jekleno drsno ograjo ob cesti. V postopku so ugotovili, da sicer ni vozil pod vplivom alkohola, je pa vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avto zasegli.