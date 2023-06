Pijan na skiro pa v obcestni količek

Ljubljanske policiste so o nesreči obvestili v ponedeljek okrog 19.30 ure. Ugotovili so, da se je moški z električnim skirojem peljal po Ulici 7. septembra in zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v obvestni količek.

Preizkus z alkotestom mu je pokazal rezultat 0,41 miligrama alkohola v izdihanem zraku. V nesreči se je huje poškodoval, zato so ga v bolnišnico odpeljali z reševalnim vozilom. Zoper njega sledijo prekrškovni postopki, so še sporočili iz PU Ljubljana.