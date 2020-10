Pijan na vsak način hotel za volan. Še pravi čas je posredovala policija

Kranjski policisti so včeraj obravnavali dve prijavi prepirov zaradi alkohola in vožnje. Najprej so obravnavali moškega, ki je partnerici vzel ključe vozila in se poskušal vinjen odpeljati. V drugem primeru pa sta se druga dva partnerja zaradi istega razloga sprla na javnem kraju. Moški je partnerici vzel tako ključe kot tudi mobilni telefon, da le ne bi poklicala policije. Ženski je pomagal varnostnik, ki je o dogajanju obvestil policiste. Moški je v postopku s policisti sodeloval, vožnji pa se je po opozorilu odpovedal. Domov ga je odpeljala partnerica, kot bi ga tudi sicer, če ne bi bil tako 'naporen'.

V petek dopoldne je anonimni občan policiste PU Celje obvestil o vozilu, ki ga je voznik ustavil v SOS niši štajerske avtoceste na območju Pletovarja. Voznik in sopotnica, ki sta se med vožnjo sporekla, sta odšla iz vozila. Patrulja je na kraju z voznikom opravila preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal, da je imel voznik v dopoldanskem času 1,28 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku so začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog. Anonimnemu klicatelju, ki je policijo obvestil o dogodku, se na PU Celje zahvaljujejo. Vožnjo pod vplivom alkohola so v petek obravnavali tudi na Kajuhovi ulici v Celju, kjer je voznik, ki mu je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,58 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, trčil v osebno vozilo in odpeljal s kraja nesreče. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola, povzročitve prometne nesreče in zapustitve kraja nesreče bo policija zoper povzročitelja spisala obdolžilni predlog. V večernih urah so v Arji vasi obravnavali voznika osebnega vozila, ki mu je preizkus z alkotestom pokazal 0,82 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Tudi v tem primeru sledi obdolžilni predlog. V soboto zvečer so zaradi vožnje pod vplivom alkohola pridržali dva voznika, enega v Rogatcu in drugega v Slovenskih Konjicah. Voznik v Rogatcu je imel 0,62 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, voznik v Slovenskih Konjicah pa 0,74 miligrama alkohola. V obeh primerih sledita obdolžilna predloga.

Policisti opozarjajo, da je takšno vedenje izredno nespametno in nevarno. Svetujejo, da nikar ne vozite, če ste pili alkohol, in pustite, da vas domov odpelje nekdo, ki je trezen, ali pokličite taksi. Alkohol namreč že v manjših količinah vpliva na sposobnost voznika za vožnjo in hitro slabša njegove reakcije.

V noči s sobote na nedeljo so pijanega voznika osebnega vozila obravnavali tudi v Pernovem. Preizkus z alkotestom mu je pokazal 0,58 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. V soboto, v večernih urah, pa so policiste občani obvestili, da na Kardeljevem trgu v Velenju ob kolesu leži moški. Ugotovili so, da je obležal močno pijan državljan Poljske. Preizkus z alkotestom je pokazal, da je imel 1,05 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Kolo, ki ga je vozil, je bilo ukradeno v Velenju. Policisti ga bodo vrnili lastnici.

Pijan zaspal za volanom sredi križišča

O številnih vinjenih voznikih poročajo tudi s PU Novo mesto. V soboto so občani obvestili policiste, da v križišču na Topliški cesti v Novem mestu avtomobil ovira promet. Takoj so odšli na kraj in ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila zaspal v vozilu. 24-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,38 miligramov alkohola, so zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog. Šentjernejski policisti so v noči na nedeljo med kontrolo prometa v Gorenji Brezovici ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 45-letni kršitelj, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,78 miligramov alkohola, se z rezultatom preizkusa ni strinjal, odrejen strokovni pregled pa je odklonil. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Kršitelj odredbe ni upošteval, saj so ga kasneje ponovno ustavili. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V isti noči so novomeški policisti na Seidlovi cesti ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. 20-letni kršitelj iz Srbije je imel v litru izdihanega zraka 0,75 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Tujca bodo privedli pred pristojno sodišče.



V nedeljo popoldne so bili policisti obveščeni o nezanesljivi vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na avtocesti med Brežicami in Krškim vijugal po vozišču, vozil s hitrostjo okoli 60 km/h in ogrožal druge udeležence v prometu. Policisti so se takoj odzvali, nevarnega voznika izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da 47-letni kršitelj vozi pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,72 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vpliv alkohola na vožnjo

Kot navaja Policija, alkohol najprej oslabi sposobnost normalnega miselnega presojanja. Voznik je tako prepričan, da vozi bolje kot dejansko, temu pa sledijo slabša sposobnost zaznavanja, napačne ocene razdalj, počasne reakcije, motnje pri ravnotežju, zožen zorni kot itd.

V prometu to konkretno pomeni izzivanje nevarnosti: prepočasna ali prehitra vožnja, težje obvladovanje ali spremljanje smeri vožnje, nevklopljeni smerni kazalci, ustavljanje pri zeleni luči, vožnja v rdečo luč itd.

