Pijan nadlegoval in žalil zdravstvene delavce

V noči na 1. januar so sevniške policiste poklicali na pomoč iz zdravstvene ustanove, kjer naj bi pijan moški nadlegoval zdravstvene delavce in jih žalil. Kot so sporočili s PU Novo mesto, se 29-letni kršitelj, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so uporabili prisilna sredstva, moškega obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. "Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog," so še sporočili policisti.