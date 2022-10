Pijan, nepripet in brez dovoljenja drugemu vozniku odvzel prednost

Ob nadaljnji preiskavi so policisti ugotovili tudi, da vozi neregistrirano in nezavarovano vozilo ter da nima vozniškega dovoljenja.

Povzročitelj je pripeljal s smeri Dola in pri vključevanju na glavno cesto odvzel prednost 31-letniku, ki se je pravilno pripeljal s smeri Novega mesta. Na kraj nesreče so nato prispeli metliški policisti, ki so ugotovili, da 28-letnik kaže znake hujše opitosti. Kljub pozivom je odklanjal opravljanje preizkusa alkoholiziranosti, prav tako je odklonil strokovni pregled.

Ob nadaljnji preiskavi so policisti ugotovili tudi, da vozi neregistrirano in nezavarovano vozilo ter da nima vozniškega dovoljenja.

Ker v času nesreče ni bil pripet z varnostnim pasom, se je 28-letni povzročitelj huje poškodoval. Poškodovan je bil tudi 31-letni voznik in njegov sopotnik. Vse tri udeležence so odpeljali v novomeško bolnišnico.