Črna kronika

Pijan ni želel podpisati zapisnika, odpeljal, padel z nadvoza in znova napihal

Koper, 05. 04. 2026 14.34 pred 23 dnevi 1 min branja 29

Avtor:
N.L.
Preizkus alkoholiziranosti

Ponoči so koprski policisti ustavili 27-letnega voznika z območja Ljubljane, ki mu je preizkus alkoholiziranosti pokazal 1,65 promila. Voznik zapisnika ni želel podpisati in je z vozilom odpeljal, a je na cesti med Koprom in Izolo zaradi neprilagojene hitrosti prebil varnostno ograjo in z vozilom padel z nadvoza.

Postopek zoper 27-letnika se je začel malo pred 2. uro v Kopru. Potem, ko mu je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat krepko nad dovoljeno mejo, voznik zapisnika ni želel podpisati, zoper njega pa so odredili preizkus z etilometrom.

"Voznik je takrat z vozilom ušel s kraja postopka in na nadvozu z Ljubljanske ceste zavil na glavno cesto Koper–Izola, kjer je zaradi neprilagojene hitrosti prebil varnostno ograjo in z vozilom padel z nadvoza na Ulico 15. maja," so sporočili s Policijske uprave Koper, kjer so policisti vozniku ponovno odredili preizkus alkoholiziranosti, ta je tokrat pokazal 0,64 mg/l alkohola (1,33 promila).

Voznika, ki se je v nesreči lažje poškodoval, so odpeljali v bolnišnico v Izolo. Policisti so mu vozilo zasegli, zoper njega bodo napisali obdolžilni predlog in mu izdali plačilni nalog, so še zapisali.

alkoholiziranost prometna nesreča Koper policija beg
proofreader
06. 04. 2026 16.53
Zakaj policija pijancu dovoli da se odpelje naprej?
Odgovori
+2
2 0
Rafael Kramar
06. 04. 2026 15.05
Nobenih težav ni bilo, dokler ga niso ustavili policaji! In, če ga ne bi ustavili, ne bi bilo nobenih težav in nobene škode!
Odgovori
+0
1 1
iziizi
05. 04. 2026 20.56
KAKO SO GA POLICISTI PUSTILI VOZIT NAPREJ PO PRVEM PREIZKUSU HALLLO KDO TUKAJ ODGOVARJA ČE BI KOGA POŠKODOVAL
Odgovori
+4
5 1
Darko32
06. 04. 2026 10.19
Vidiš tega se pri opravljanju dela nihče ne zaveda. NAmreč opažamo nekaj drugega. POLICAJI bi radi samo kasirali in nič odgovarjali za varnost. SODNIKI bi samo pisali in nič ne odgovarjali, če so recimo uporabljeni ponarejeni dokazi v neki zadevi. SPloh ni urejen nadzor in kako se ukrepa v teh priemrih. Samo zdravnike se rpeganja, če delajo isto kot ti. ZAto je glavna krivda POLICAJA, kateri je očitno hotel zaslužiti in naredil še večjo štalo. Ko pa berem komentarje pa vidimo, d as eizjava POLICAJEV ne ujema in ne pije vode, saj je kontradiktorna. To že daje jasno sliko, da je tukaj nekaj hudio narobe bilo pri opravljanju službe POLICAJA.
Odgovori
+2
3 1
travc
05. 04. 2026 19.39
Podpiše samo tisti ki je nevednež.
Odgovori
+0
3 3
NIAR
05. 04. 2026 19.31
Tak človek ne bi smel imeti vozniškega izpita.
Odgovori
+12
12 0
a res1
05. 04. 2026 17.29
Ta zgodba ne pije vode. kje so opravili etilometer?
Odgovori
-9
3 12
neobremenjen_
05. 04. 2026 18.18
Sam res, tale zgodba ne pije vode... Iz Ljubljanske ceste v smeri Koper - Izola NI mogoče pasti z nadvoza na ulico 15. maja, saj v tej smeri NI nadvoza, ker pot ne prečka AC. Nekaj tu ne štima.
Odgovori
+1
4 3
Buci in Bobo
05. 04. 2026 20.39
Glede na minuse, neobremenjen, si razlagam da če je padel na ulico 15.maja je to tam kjer je odcep na AC proti Bivju, v bistvu to je tudi cesta koper izola. Ampak, do AC ni sploh prišel, ker je na nadvozu ko je zavil v desno, šel kar naravnost prebil ograjo in pristal na ulici 15.maja. Po mojem.
Odgovori
+1
2 1
Darko32
06. 04. 2026 10.22
Buci in Bobo Vidim, da delaš korektno in ko prebereš poročilo, katero je psiec članka povzel po izjavi POLICAJEV in vklopiš logično razmišljanje vidimiš, da matematično ne gre skupaj. To kar ti ugotvljaš je samo slika delovanja korupcije pri nas. Če začneš o neki zadevi gledat logično in upoštevaš matematične funkcije ti nič ne bo šlo skupaj. Žalč je to posledica prirejanaj dokazov samo zato, da se rpikrije korupcija v javni upravi sodstvo in Policiji.
Odgovori
+0
1 1
DAN ODPRTIH VRAT
05. 04. 2026 17.26
Solo drinker..najslabša sorta...desničar
Odgovori
+3
9 6
Smuuki
05. 04. 2026 17.54
V kopru pa desničar. Ne dolgo nazaj sem slišal da kandidira v kopru ker je tam leva trdnjava in je levi kandidat izvoljiv.
Odgovori
+3
5 2
mackon08
05. 04. 2026 17.16
Pa kako se je lahko odpeljal, če je redno napihal? Mu nista odvzela ključe?
Odgovori
+7
10 3
Watcherman
05. 04. 2026 17.12
Za nekatere primitivce je v takih primerih policist krivec ne voznik to kar počne na cesti kajne phahaha?.
Odgovori
+13
13 0
čevapgpt
05. 04. 2026 17.03
Pobrat izpit in avto v prešo.
Odgovori
+20
20 0
Boti
05. 04. 2026 16.58
krivi vsi ki prej niste opravili dela na podobnih primerih
Odgovori
+5
6 1
devlon
05. 04. 2026 16.50
ja , kako lepo, super, no.. 'Kultura' pitja je pa ja nacionalna folklora. A mislite, da je folk v Planico šel Prevce gledat? pa ja.. tričetrt folka je tam komaj stalo, ker so bili tam zarad 'vzdusja'. Lepa beseda za slovensko pijaduro =veseljak
Odgovori
+0
5 5
Verus
05. 04. 2026 16.36
hm, na primorskem dogaja...
Odgovori
+5
5 0
jaka
05. 04. 2026 16.11
Glede na to, da je bil rezultat v kratkem času strigel za 20%, pomeni, da je imel občan utemeljen razlog, da ni dokončal policijskega postopka in se je umaknil pred očitno njemu škodljivemu delovanju policista. S tem, ko so sta se policista odločila še za pregon občana, kljub temu, da sta sumila, da vozi pod vplivom metanola.... To je pa že naklepno kaznjivo dejanje. Ti preizkusi alkohola očitno niso verodostojni in naši južni sosedje bitemu rekli namještaljka. . . .
Odgovori
-25
1 26
Rudar
05. 04. 2026 16.38
Ti pa nisi prav diht.
Odgovori
+21
21 0
Prelepa Soča
05. 04. 2026 16.46
jaka, očitno si ti ta občan.
Odgovori
+16
16 0
Watcherman
05. 04. 2026 17.10
jaka ti nisi čisto dihtig policija ima vso pravico za takšne voznike to je javni promet in vozniki ne smejo početi vse kar hočejo brihta.Lp
Odgovori
+14
14 0
galyo77
05. 04. 2026 18.14
Tvoje čebelice so očitno zapustile panj....
Odgovori
+5
5 0
flojdi
05. 04. 2026 15.44
Takim nikoli vec izpita.
Odgovori
+18
19 1
Alergičen na levake
05. 04. 2026 15.32
Se pravi, da s skokom z nadvoza izgubiš 0,32 promila 👍👍. Zdaj bojo vsi to počeli 😁😂🤣
Odgovori
+19
22 3
Watcherman
05. 04. 2026 15.19
Čestitke voznikom za neumnosti in prekrške na cestah niste vi takšni normalni kar počnete pa mislite,da,če je cesta prazna,da lahko potem ovinke sekate in se po sredini voziti bedaki nesposobni.Lp
Odgovori
+11
12 1
96bimBo
05. 04. 2026 15.09
Prekršek? Boljša opredelitev je KD.
Odgovori
+11
12 1
Mirko6666
05. 04. 2026 14.47
Se je samoizločil😄
Odgovori
+18
19 1
