Pijan ni želel podpisati zapisnika, odpeljal, padel z nadvoza in znova napihal

Postopek zoper 27-letnika se je začel malo pred 2. uro v Kopru. Potem, ko mu je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat krepko nad dovoljeno mejo, voznik zapisnika ni želel podpisati, zoper njega pa so odredili preizkus z etilometrom.

"Voznik je takrat z vozilom ušel s kraja postopka in na nadvozu z Ljubljanske ceste zavil na glavno cesto Koper–Izola, kjer je zaradi neprilagojene hitrosti prebil varnostno ograjo in z vozilom padel z nadvoza na Ulico 15. maja," so sporočili s Policijske uprave Koper, kjer so policisti vozniku ponovno odredili preizkus alkoholiziranosti, ta je tokrat pokazal 0,64 mg/l alkohola (1,33 promila).

Voznika, ki se je v nesreči lažje poškodoval, so odpeljali v bolnišnico v Izolo. Policisti so mu vozilo zasegli, zoper njega bodo napisali obdolžilni predlog in mu izdali plačilni nalog, so še zapisali.