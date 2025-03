Pijan ostal brez vozniške, naslednji dan znova pijan trčil v tri vozila

Ljubljanski policisti so v ponedeljek okoli 16.30 obravnavali prometno nesrečo na Vodnikovi cesti v Ljubljani. Povzročil jo je voznik osebnega vozila, ki je zavijal s Scopolijeve ulice in pri tem zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom ter trčil v tri druga vozila, ki so stala pred križiščem. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je sporočil predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Policisti so v postopku ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, saj je rezultat preizkusa z alkotestom pokazal 0,91 mg/l alkohola v izdihanem zraku, pa tudi, da zanj velja ukrep prepovedi vožnje.

Na policijsko patruljo je namreč naletel že dan prej, preizkus z alkotestom pa mu je pokazal rezultat 0,97 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Pozitiven je bil tudi test za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog v organizmu, zato so odredili strokovni pregled.

Po ponedeljkovi nesreči so policisti vozilo zasegli, voznika pa pridržali.



"Posledice vožnje pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi so lahko hude! Alkohol najprej oslabi sposobnost normalnega miselnega presojanja. Voznik je tako prepričan, da vozi bolje kot dejansko, temu pa sledijo slabša sposobnost zaznavanja, napačne ocene razdalj, počasni odzivi, motnje pri ravnotežju, zožen zorni kot itd. V prometu to konkretno pomeni izzivanje nevarnosti: prepočasna ali prehitra vožnja, težje obvladovanje ali spremljanje smeri vožnje, nevklopljeni smerni kazalci, ustavljanje pri zeleni luči, vožnja skozi rdečo luč itd.," je za konec opozoril Tomaževic.