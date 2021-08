Pijan padel s skirojem in se hudo poškodoval, pretep zaradi vožnje s kolesom

Tržiški policisti so zaradi vožnje s kolesom medtem obravnavali spor med dvema občanoma. Spor je nato prerasel tudi do pretepa med njima. Proti občanu, ki je vozil avtomobil, poteka prekrškovni postopek, so sporočili tržiški policisti.

Številne nesreče s kolesarji tudi včeraj

V Podvinu so že včeraj, nekaj po 17. uri, policisti obravnavali padec kolesarja, ki je vozil iz Gore Oljke proti Podvinu. Zaradi neprilagojene hitrosti je padel po vozišču in se pri tem huje telesno poškodoval. Reševalci so ga s kraja nesreče odpeljali v splošno bolnišnico Celje.

Prav tako se je nekaj pred 20. uro pri naselju Lupinica ob padcu poškodoval še en kolesar. Posredovali so reševalna služba zdravstvenega doma Ivančna Gorica, reševalci nujne medicinske pomoči Ljubljana ter gasilci PGD Kostrevnica.

Gasilci so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem, ki so oskrbeli poškodovanca. Poškodovanca so v UKC Ljubljana prepeljali s helikopterjem SV.