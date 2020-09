Pijan po avtocesti vozil v napačno smer

Sinoči, nekaj po 19. uri, so mariborske policiste obvestili, da po avtocesti od Pernice proti Lenartu vozi voznik v napačno smer. Ob pomoči upravljavca avtoceste so policisti zaprli predor Cenkova in ustavili promet v smeri Pernice, so sporočili s PU Maribor. Po dobrih desetih minutah je policistm pri uvozu Cerkvenjak uspelo ustaviti skoraj 61-letnega voznika, ki se je med vožnjo v napačno smer vsaj enkrat za las izognil trčenju z drugim vozilom.

Elektronski alkotest je pokazal, da je imel voznik v organizmu 1,09 mg/l alkohola. Policisti so kršitelja pridržali do streznitve, prav tako pa ga bodo tudi kazensko ovadili.