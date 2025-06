Pijan in brez vozniške pobegnil policistom, v gozdu trčil v drevo

Voznik avtomobila znakov policistov ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo. "Zapeljal je na kolesarsko stezo in v gozd, kjer je trčil v ograjo in v drevo. Zoper 45-letnega kršitelja, ki je poskušal s kraja pobegniti, so uporabili prisilna sredstva in ga obvladali," so sporočili novomeški policisti, ki so nato ugotovili, da 45-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,95 miligramov alkohola (skoraj dva promila).

Policisti so kršitelju prepovedali nadaljnjo vožnjo, mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. "Določila Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o voznikih za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 2980 evrov," so še dodali.