Pijan policist na gorenjski avtocesti trčil v Darsov tovorni avtomobil

Na gorenjski avtocesti je v sredo ob 17.03 voznik na preusmeritvi prometa na Lipcah, zaradi kombinacije neprilagojene hitrosti in vpliva alkohola (0,96 miligrama v litru izdihanega zraka), trčil v naletni meh Darsovega tovornega vozila, ki je nameščen na zadnjem delu, in se po podatkih Policije lažje poškodoval.

V Darsovem vozilu ni bilo nikogar, označevalo pa je urejeno preusmeritev prometa.

Kot so nam potrdili na PU Kranj, je bil voznik osebnega avtomobila policist. Proti njemu poteka prekrškovni ter tudi notranji varnostni postopek, ki pa še ni končan. Kranjski policisti so znova pozvali k varni udeležbi v prometu in ničelni stopnji alkohola.