Pijan povzročil dve prometni nesreči, ustavili so ga šele policisti

Iz gostinskega lokala na Dovžu so v petek nekaj pred 22. uro poklicali na pomoč novomeške policiste, saj naj bi na parkirnem prostoru voznik osebnega avtomobila trčil v vozilo in pobegnil s kraja nesreče. Na podlagi opisa so policisti pri Zajčjem vrhu voznika izsledili in ustavili. Ugotovili so, da je 39-letni voznik povzročil še eno prometno nesrečo, ko je peljal iz smeri Dolža proti Zajčjemu vrhu. Zaradi neprilagojene hitrosti je v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v betonsko ograjo ob stanovanjski hiši.

Povzročitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,65 miligramov alkohola, prav tako pa nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so sporočili s PU Novo mesto in dodali, da so mu avtomobil zasegli, o vseh kršitvah pa z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.