Pijan povzročil nesrečo na avtocesti

Kranjski policisti so včeraj pozno popoldan obravnavali prometno nesrečo, ki bi se – kot je zapisal njihov predstavnik Bojan Kos – lahko končala veliko bolj tragično, kot se je. Pijan voznik (test alkoholiziranosti mu je pokazal kar 0,99 mg/l oziroma več kot dva promila alkohola) je na avtocesti pri Naklem trčil v drugo vozilo, ki ga je odbilo v varovalno ograjo."Vozilo udeleženca je bilo močno poškodovano in popolnoma nevozno. Povzročitelju nesreče so policisti odredili tudi strokovni pregled, obravnavajo pa ga zaradi suma kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa," je sporočil Kos. Voznica udeleženega vozila je k sreči utrpela "samo" lahke telesne poškodbe.

To za pretekli dan še ni vse, saj so policisti obravnavali še dva kritična voznika, dodajajo na PU Kranj. Enega so iz prometa izločili že zgodaj zjutraj. Bil je brez veljavnega vozniškega dovoljenja, pozitiven pa je bil tudi hitri test na prepovedane droge. Avtomobil so mu policisti zasegli. Drugi voznik pa je bil obravnavan ponoči:"Voznik je bil močno pod vplivom alkohola (0,89 mg/l), prav tako je bil pozitiven na hitri test za prepovedane droge. Manjšo količino prepovedane droge so mu policisti v

postopku tudi zasegli."

Taka dejanja voznikov pod vplivom alkohola ali drog so uničujoča za druge udeležence in varnost prometa, zavedanje o posledicah pa pri takih vedno pride prepozno, še opozarjajo kranjski policisti. "Prepozno zato, ker pri njih preprosto mora nastati posledica, da bodo sploh začeli razmišljati o svojih dejanjih. Ampak takrat bo beseda oprosti povsem brez pomena. Opravičil za taka dejanja namreč ni!" je še zapisal Kos.